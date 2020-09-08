المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين.. 10 قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، 10 قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





- قاعات مكيفة لمجموعات التقوية والاختيار للطالب

- يومان فى الاسبوع للمرحلة الاعدادية

- 4 أيام للإبتدائية إذا كانت المدرسة فترة واحدة و3 أيام إذا كانت المدرسة فترتين

- زيادة مصادر التعلم ومدفوعة الاجر منها إختيارية

- تطوير القنوات التعليمية وتوفير منصات للتربية والتعليم مجانًا

- إعفاء أبناء الشهداء والايتام من مصروفات مجموعات التقوية

- المنصات المدفوعة الاجر إختيارية وثمنها خمس الاسعار الخارجية

- إمتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية تمامًا حتى التصحيح

- إتاحة فرصة لتحسين مجموع الشهادة الثانوية

- المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين