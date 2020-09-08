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أخبار البلد

المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين.. 10 قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، 10 قرارات جديدة بشأن العام الدراسي الجديد، نستعرضها من خلال التقرير التالي:
 

قاعات مكيفة لمجموعات التقوية والاختيار للطالب
 - يومان فى الاسبوع للمرحلة الاعدادية
 - 4 أيام للإبتدائية إذا كانت المدرسة فترة واحدة و3 أيام إذا كانت المدرسة فترتين
 - زيادة مصادر التعلم ومدفوعة الاجر منها إختيارية
 - تطوير القنوات التعليمية وتوفير منصات للتربية والتعليم مجانًا 
- إعفاء أبناء الشهداء والايتام من مصروفات مجموعات التقوية
 - المنصات المدفوعة الاجر إختيارية وثمنها خمس الاسعار الخارجية 
- إمتحانات الصف الثالث الثانوي إلكترونية تمامًا حتى التصحيح 
- إتاحة فرصة لتحسين مجموع الشهادة الثانوية 
- المبالغ الناتجة عن المنصات المدفوعة ستذهب للمعلمين 
- كل طلاب الثانوية العامة سيكون معهم تابلت
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