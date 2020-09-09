جوجل يطلق أحدث تطبيق للأطفال باللغة العربية

يبحث الكثير من العائلات في عالمنا العربي عن طرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ في الطلب المتزايد على إضافة اللغة العربية إلى أحدث تطبيق مجاني من Google يعمل على نظام التشغيل Android ويوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة رفيقة افتراضية داخل التطبيق اسمها "ضياء".

وفي هذا الإطار، وسعيًا من "جوجل" لتعزيز المهارات اللغوية لدى الأطفال، أعلنت عن إطلاق النسخة العربية من تطبيق Read Along.





وأشارت "جوجل" أنها لمست تطوّرًا ملحوظًا في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى في بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85 بالمئة في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.





ويتميّز تطبيق Read Along بأنّه لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم.





ويتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية "ضياء" التي تقرأ أولًا ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.





ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة "ضياء" في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة. والمفاجأة في نسخة التطبيق العربية أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التي أنشئت داخليًّا في Google خصيصًا لمستخدمي Read Along. القصة الأولى من هذه السلسلة متوفرة بعنوان "كوكو ذاهب إلى الحفلة" وهي تركّز على قيم هامة في عالمنا اليوم مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من Google على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.