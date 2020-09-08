خلال تعاملات الثلاثاء.. النفط يخسر 7.5% ويسجل 40 دولارا



وأظهر تحليل ل"رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت نفسه، زادت الحالات في الهند وبريطانيا.



كما تأثرت أسعار النفط سلبًا بالارتفاع القوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات.



ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية غدًا الأربعاء.



وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 7.5 بالمائة إلى 36.80 دولار للبرميل.



كما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 5 بالمائة إلى 39.94 دولار للبرميل لأول مرة منذ يونيو الماضي.



عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 7.5 المائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراجع برنت أدنى 40 دولارًا، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب على الخام وقوة الدولار.وتعرض الخام الأمريكي للضغط وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة احتفالًا بيوم العمال في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب على الوقود.أقرا ايضا .. الأولى عربيا.. مصر أكبر مستقبل لـ الاستثمار الأجنبي بقيمة 124.5 مليار دولار