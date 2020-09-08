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محافظات

السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ بالقليوبية .. صور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:05 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
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إبراهيم الهوارى
تصدرت النساء المشهد أمام مقار لجان انتخابات الاعادة لمجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية فى عدد من القرى والمدن بطوه وكفر شكر وقليوب.

كما شهدت اللجان تواجد ملحوظ من كبار السن الذين حرصوا للادلاء باصواتهم فى الانتخابات.

من ناحية اخرى تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء عددا من مقار لجان انتخابات جولة إعادة مجلس الشيوخ بمدينة بنها للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والاستماع إلى استفسارات المواطنين.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة سعد زغلول واللجنة العامة ببنها حيث دعا محافظ القليوبية المواطنين بالمشاركة في ماراثون الانتخابات.

كما دعا كل أطياف المجتمع للمشاركة بفاعلية في انتخابات إعادة مجلس الشيوخ لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر ومسيراتها التنموية داخليا وخارجيا.

وانطلقت اليوم الثلاثاء بمحافظة القليوبية جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والمقررة 8 و9 سبتمبر على مقعد وحيد ضمن 6 مقاعد في 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرا انتخابيا بالقليوبية حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.

وأكدت المحافظة أنه من المقرر توفير طبيب وممرضة بكل لجنة وتوفير أدوات طبية ومطهرات باللجان إلى جانب عدد من بوابات التعقيم للناخبين والمظلات للتخفيف عليهم من درجات الحرارة.

كما أكدت المحافظة على جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم مع الاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة فى الانتخابات.
السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ بالقليوبية .. صور
السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ بالقليوبية .. صور
السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ بالقليوبية .. صور
السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان الشيوخ بالقليوبية .. صور
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