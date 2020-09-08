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تعليم

تعاون علمي بين وكالة الفضاء المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:28 م
وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
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أ ش أ
بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، التعاون المشترك في مجال دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث والإبداع في هذا المجال. 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد القوصي والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذى للوكالة لوفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي يضم الدكتور على فهمى عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالأكاديمية، والدكتور أحمد الصفطى عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية فرع العلمين. 

وقام الوفد بزيارة مبنى التجميع واختبار الأقمار الصناعية واستمعوا لشرح أقسام المبنى وزياة المعامل الأخرى بالوكالة مثل "معمل الحمولة الفضائية – معمل النموذج الهندسي – الغرفة الحرارية". 

واستعرض الدكتور محمد القوصي أهم الأجهزة المتخصصة المختلفة المستخدمة في تنفيذ المشروعات الفضائية بالوكالة والتى تحقق استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وإمتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية. 

واستعرض الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة أهم أنشطة وإنجازات وكالة الفضاء المصرية، والمشروعات الفنية الجارى تنفيذها ، مشيرا الى خطة الوكالة لتوطين تكنولوجيا الفضاء ونشر ثقافة الفضاء في المجتمع المصري. 

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عن فخره بما شاهده من إمكانيات معملية بوكالة الفضاء المصرية، مرحبا بالتعاون والشراكة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية في مجال دراسة علوم وتكنولوجيا الفضاء والعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث والإبداع في هذا المجال. 

وأكد عبد الغفار إمكانية المشاركة في التدريب الصيفي سواء للطلبة العرب والأفارقة لتأهيلهم لتنفيذ مشروعات بناء الأقمار الصناعية الصغيرة. 
وعرض ما تتضمنه الأكاديمية حاليا من كليات منتشرة في مصر والإمارات وما تقدمه الأكاديمية من خدمات علمية ومجتمعية، مشيرا إلى الكليات الجديدة التى تم إنشائها بمدينة العلمين الجديدة لتواكب العملية التعليمية الحديثة مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة. 

وفي نهاية اللقاء، قام الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة.
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