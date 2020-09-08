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فن

ملكة جمال مصر تكشف عن أولى تجاربها السينمائية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشفت الفنانة الشابة بسمة داود ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة عن مشاركتها في فيلم مطبعة هرم، والذي سيبدأ تصويره منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث يناقش الفيلم بعض القضايا الاجتماعية الهامة ولكن في إطار كوميدي، وانتهى القائمون على العمل من معاينة أماكن تصوير الفيلم وبناء الديكورات المقرر أن تنطلق فيها مشاهد العمل.


وأبدت بسمة داود سعادتها بخوض تجربة التمثيل عبر الشاشة الكبيرة أمام عدد من النجوم الكبار، ففيلم "مطبعة هرم"، بطولة كلا من على ربيع، حمدي الميرغني، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج سامح عبدالعزيز.


وحققت بسمة داود، ، حلمها بالفوز بلقب «ملكة جمال مصر للبيئة والسياحة»، بعد أن تخرجت فى كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية، وعملت نحو ١٠ سنوات مضيفة طيران.

 

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