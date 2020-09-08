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أخبار العالم

أمريكا والأمم المتحدة: نثق في خروج نتائج إيجابية عن المشاورات الليبية في المغرب

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن تحدث مشاورات المغرب أثرا إيجابيا في الحوار السياسي الليبي.


وجاء ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير الإعلامية عن إيجابية اتجاه المفاوضات  الليبية الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية، والتي جرى تمديدها ليوم رابع.


إلى ذلك، ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر خاصة لم تذكرها، أن هناك معلومات عن زيارة 6 شخصيات مقربة من السراج إلى القاهرة.


وأشارت إلى أن وفدا من مجلس الدولة الليبي غادر مطار مصراتة متجها إلى القاهرة، وأن وفدا ثانيا يتجه لمصر يضم مستشار رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لشؤون الأمن القومي.


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