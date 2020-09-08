يتم استبدالها على أحدث طراز.. رد ناري من أحمد السجيني على إزالة الدولة مساجد المحمودية .. فيديو

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الدولة جادة في ازالة التعديات على أراضيها والتعامل السريع في ملف مخالفات البناء.





وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن في بعض المحافظين لم يقدموا المطلوب منهم و نحاسبهم في شهر أكتوبر المقبل، متابعا أن المحافظ مسئولا عن المخالفات في المحافظة الموجودة لديه.





وعن ما يتردد بشان هدم الدولة للمساجد، رد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قائلا :"الدولة استبدلت هذه المساجد التي أقيمت بدون ترخيص على نهر النيل والطرق بمساجد في مواقع مختلفة وأكثر مناسبة بما يليق بالمساجد وعمل كل الخدمات الممكنة.





وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مساجد المحمودية التي تم إزالتها استبدلت بأخرى على أحدث طراز.



