AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يتم استبدالها على أحدث طراز.. رد ناري من أحمد السجيني على إزالة الدولة مساجد المحمودية .. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:29 م
ازالة
ازالة
Advertisements
عادل نصار
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الدولة جادة في ازالة التعديات على أراضيها والتعامل السريع في ملف مخالفات البناء.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن في بعض المحافظين لم يقدموا المطلوب منهم و نحاسبهم في شهر أكتوبر المقبل، متابعا أن المحافظ مسئولا عن المخالفات في المحافظة الموجودة لديه.

وعن ما يتردد بشان هدم الدولة للمساجد، رد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، قائلا :"الدولة استبدلت هذه المساجد التي أقيمت بدون ترخيص على نهر النيل والطرق بمساجد في مواقع مختلفة وأكثر مناسبة بما يليق بالمساجد وعمل كل الخدمات الممكنة.

وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مساجد المحمودية التي تم إزالتها استبدلت بأخرى على أحدث طراز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يطالب بالتوازن بين تطبيق التصالح مع مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعي والاجتماعي للقانون

أزالوا عقارا مرخصًا.. السجينى: إحالة مسئولين بالشرقية للنيابة.. فيديو

مكملين تفبرك تصريحًا للرئيس السيسي عن محور المحمودية.. فيديو

ترشيحاتنا

الخميس.. قطع المياه عن 11 منطقة كبرى بالقاهرة.. أماكن ومواعيد

وزير التعليم يكشف مفاجآت للمدرسين.. تفاصيل نظام الحضور والغياب وأعمال السنة.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.. وفوائد مكتبة الدروس الإلكترونية

بفستان سوارية.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبده على الشاطئ.. شاهد

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي.. شوبير يفتح النار على رمضان صبحي.. كريستيانو رونالدو يدرس الاعتزال

علاج الإمساك بنصائح سهلة

AdvertisementS

فضيحة في المنصورة.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليًا بموافقة الأهل

الهلاك قادم.. الصحة العالمية تعلن الطوارئ وتدعو شعوب العالم للاستعداد .. فيديو

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

العربية: وفود من حكومة السراج تغادر ليبيا متجهة إلى القاهرة

القوات المسلحة: 4 طائرات عسكرية تحمل مساعدات للخرطوم وجنوب السودان

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

وزير التعليم: إعفاء الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء من مصروفات المجموعات الدراسية

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

هنبدأ يوم 17 أكتوبر..طارق شوقي: المدارس الدولية لها استثناءات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو جوزك مدمن.. استشاري يقدم حلولا بسيطة لعلاجه

فستان أبيض وقبعة .. زوجة مصطفى فهمي تبهر متابعيها برفقته

لو رحت المصيف.. اكتشف علاج البقع البيضاء على الجلد