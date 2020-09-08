خصم فوري.. هكذا يتم تحصيل المخالفات المرورية بعد تطبيق "النقل الذكي"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن منظومة النقل الذكي تتيح ميكنة تحصيل المخالفات المرورية، من خلال الخصم الفوري عبر محفظة إلكترونية، تُغني الراكب عن دفع الرسوم بشكل سنوي، مما يراكم عليه مبلغًا ماليًا ضخمًا.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن منظومة النقل الجديدة تساعد على إحكام السيطرة على المخالفات المرورية بشكل أفضل، كما أنها تتغلب على الاختناقات المرورية، وتقلل حالات الوفيات والإصابات من خلال التحكم في سرعات مستخدمي الطريق.





وتابع أن المنظومة تمكن متخذ القرار في وزارة النقل من معرفة عدد المركبات التي تمر على الطريق و حمولتها الإجمالية، مما يساعد في تطوير الطريق وإجراء توسعات مرورية عبر إضافة المزيد من الحارات وعلاج التكدسات المرورية.



