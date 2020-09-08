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فن

أخبار الفن.. مصطفى شعبان وعمرو سعد فى رمضان 2021 بـ عش الدبابير.. أسرار تكشف لأول مرة عن أزمة فارس بلا جواد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


توكلنا على الله.. مصطفى شعبان وعمرو سعد فى رمضان 2021 بـ عش الدبابير..


أعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021.


الكونجرس الأمريكي رفع قضية على محمد صبحي.. أسرار تكشف لأول مرة عن أزمة فارس بلا جواد


حكى الفنان محمد صبحى لأول مرة كواليس وأسرار عن مسلسله فارس بلا جواد، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه على "فيسبوك".


أصالة تتضامن مع سوريا بعد حرق الغابات: لا فرحة تكتمل إن تألم وطني


أعلنت الفنانة أصالة نصري عن تضامنها مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.


خالد سليم يروج للموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة بهذه الطريقة.. شاهد


روج الفنان خالد سليم للموسم الثالث من برنامج قعدة رجالة، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صوره له من الكواليس.


بكاء وخط كمامات.. مشهدان مؤثران لمحمد رمضان خلال دعمه ضحايا حوادث الحروق..فيديو


حرص الفنان  محمد رمضان حضور مؤتمر صحفي  لدعم ضحايا حوادث الحروق، تحت إشراف مستشفى «أهل مصر».

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