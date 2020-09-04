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أخبار البلد

شاهد بالصور.. ننشر كواليس برنامج قعدة رجالة 3 للفنان خالد سليم

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:07 م
خالد سليم
خالد سليم
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محمد بدران - عمرو سيد
أعلن النجم خالد سليم، عن انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، يوم السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، حيث يستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.

ونشر "سليم" مجموعة من الصور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري  قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.

ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث سيستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

وعلى صعيد آخر يواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.
شاهد بالصور.. ننشر كواليس برنامج قعدة رجالة 3 للفنان خالد سليم
شاهد بالصور.. ننشر كواليس برنامج قعدة رجالة 3 للفنان خالد سليم
شاهد بالصور.. ننشر كواليس برنامج قعدة رجالة 3 للفنان خالد سليم
شاهد بالصور.. ننشر كواليس برنامج قعدة رجالة 3 للفنان خالد سليم
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