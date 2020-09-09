إقبال متوسط في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ.. السيدات وكبار السن الأكثر مشاركة.. والمحافظ يشيد بوعي الناخبين.. صور

إجراءات احترازية داخل اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

4.29 % نسبة التصويت في اليوم الأول لكفر الشيخ

تعقيم اللجان استعدادًا للغد.. وحراسة أمنية مشددة لصناديق الاقتراع

وقالت مصادر بغرفة عمليات ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن نسبة التصويت في اليوم الأول بلغت نحو 4.2%، حيث بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات نحو 95 ألف ناخب وناخبة.

وأغلقت 585 لجنة انتخابية فرعية بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، أبوابها أمام الناخبين، ووضعت صناديق الاختراع داخل حجرات ذات أبواب حديدية ، في ظل تواجد أمني ، وحراسة شرطية .





وشهدت 585 لجنة انتخابية بمدن وقرى المحافظة أعمال التعقيم والتطهير للجان ، استعدادًا لاستقبال الناخبين صباح الغد ، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بالمحافظة .





وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إنه يوجه الشكر لكل أهالي المحافظة ، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية ، و التزامهم بارتداء الكمامات ، والتباعد الاجتماعي ، مشيدًا بجميع رؤساء المدن لمتابعتهم للعملية الانتخابية.





وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أن رجال القضاء ورجال الأمن بذلوًا جهودًا كبيرًا في اليوم الأول في انتخابات الإعادة، وخاصة حسن استقبال الناخبين، وحرصهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الناخبين.





ومن ناحية أخرى، تابعت الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، من خلال غرفة عمليات العمليات، سير العملية الانتخابية وحشد السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.