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القومي لحقوق الإنسان: اتباع الإجراءات الاحترازية داخل السجون.. والإخوان يحاولون تشويه الواقع

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:44 م
حافظ ابو سعدة
حافظ ابو سعدة
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هاني حسين
قال حافظ أبو سعدة،  عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في ظل أزمة فيروس كورونا لم تكن هناك زيارات للسجون نتيجة  الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وأضاف حافظ أبو سعدة، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين السجناء لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون وتجهيز المستشفيات داخل السجن وتوفير المستلزمات الطبية.

وتابع حافظ أبو سعدة "تمكنا من زيارة سجن العقرب أكثر من مرة  قبل جائحة كورونا، وشاهدنا توفر الرعاية الصحية للسجناء، وتمت متابعة الإجراءات الوقائية".

وأكد حافظ أبو سعدة أن "النيابة العامة قامت بزيارة السجون والتقت بالسجناء وحصلت على شهادات منهم تؤكد حسن المعاملة داخل السجون".

ولفت حافظ أبو سعدة إلى "الإخوان والجماعات الإرهابية تحاول إظهار أن هناك انتهاكات جسيمة داخل السجون لتنفيذ أغراضهم الخبيثة".

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