ملقب بالثعلب.. علاقة أردوغان المشبوهة بـ «جاك مثيو» أشهر تاجر سلاح

قال أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط، إن ما جاء في تقرير إيريني من الأمم المتحدة هو رصد لعملية نقل كميات السلاح المختلفة ومن أبرز صفقات السلاح هي صفقة جاك ماثيو وهو أشهر تجار السلاح غير الشرعيين البرتغاليين مع إحدي شركات ولاية هاتاي التركية بقيمة 88 مليون يورو، مضيفا أن الصفقة تضمنت 100 ألف بندقية و 13 مليون طلقة رصاص و 25 طائرة هليكوبتر خلال 4 أشهر.





وأكد عطا خلال مداخلة على قناة الغد، أن هذه الشحنات يتم عن طريق سمسار غير شرعي و يقوم بتوريد الأسلحة ونقلها إلي أماكن استخدامها مثل ليبيا وشركة ساديت وهي شركة مملوكة لعبد العظيم بالحاج -رجل الدوحة في تركيا- هي المسئولة عن نقل الأسلحة إلي ليبيا.





وأضاف الباحث في منتدي الشرق الأوسط، أن أردوغان يسعى إلي جعل مدينة سبها بجنوب ليبيا لسوق غير شرعي للأسلحة، مشيرا إلى أن عملية أريني هي عملية رصد في المقام الأول و تتخذ حجة ضد أي إدعاءات.

ونوه إلى أننا يجب علينا أن نلوم الأمم المتحدة علي معرفة تلك الصفقات دون التدخل مع إن الادلة تجعل تركيا و حكومتها تقف أمام المحكمة الدولية كمذنبة