AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملقب بالثعلب.. علاقة أردوغان المشبوهة بـ «جاك مثيو» أشهر تاجر سلاح

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:06 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
قسم التوك شو
قال أحمد عطا الباحث في منتدى الشرق الأوسط، إن ما جاء في تقرير إيريني من الأمم المتحدة هو رصد لعملية نقل كميات السلاح المختلفة ومن أبرز صفقات السلاح هي صفقة جاك ماثيو وهو أشهر تجار السلاح غير الشرعيين البرتغاليين مع إحدي شركات ولاية هاتاي التركية بقيمة 88 مليون يورو، مضيفا أن الصفقة تضمنت 100 ألف بندقية و 13 مليون طلقة رصاص و 25 طائرة هليكوبتر خلال 4 أشهر.     

وأكد عطا خلال مداخلة على قناة الغد، أن هذه الشحنات يتم عن طريق سمسار غير شرعي و يقوم بتوريد الأسلحة ونقلها إلي أماكن استخدامها مثل ليبيا وشركة ساديت وهي شركة مملوكة لعبد العظيم بالحاج -رجل الدوحة في تركيا- هي المسئولة عن نقل الأسلحة إلي ليبيا.     

وأضاف الباحث في منتدي الشرق الأوسط، أن أردوغان يسعى إلي جعل مدينة سبها بجنوب ليبيا لسوق غير شرعي للأسلحة، مشيرا إلى أن عملية أريني هي عملية رصد في المقام الأول و تتخذ حجة ضد أي إدعاءات.       
ونوه إلى أننا يجب علينا أن نلوم الأمم المتحدة علي معرفة تلك الصفقات دون التدخل مع إن الادلة تجعل تركيا و حكومتها تقف أمام المحكمة الدولية كمذنبة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل التهدئة.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولية السلام في ليبيا

فرنسا: نواصل مراقبة السلاح المتجه إلى ليبيا

لإدانة التدخل التركي في ليبيا.. مظاهرة أمام مقر الاتحاد الأوروبي أثناء قمة لزعمائه

حريق ضخم في كاتدرائية تاريخية في فرنسا

مهمة صعبة في ليبيا.. عملية حساسة للفرقاطة الألمانية هامبورج لمنع التدخل التركي في ليبيا.. الهدف الأهم وقف حصول ميليشيات الوفاق على السلاح.. وقطع الطريق على أردوغان

باحث: تركيا دشنت شركة لاستقطاب المسلحين من الشيشان ونقلهم إلى ليبيا

ترشيحاتنا

حيلة غريبة.. لماذا تغمر الكوريات وجوههن في الماء لمدة 15 دقيقة ؟

ميدو: ما فعله أحمد سامي مع طنطا خيانة.. وأطالب بالسير على خطى إيطاليا

بعد إصابته بـ سرطان البلعوم.. أول ظهور للفنان جمال يوسف في صباح البلد

إبراهيم سعيد: الأهلي تعامل مع رمضان صبحي بطريقة غير احترافية

هل يشتري تركي آل الشيخ نادي مصر المقاصة؟.. المدير التنفيذي لـ ألميريا الإسباني يجيب.. فيديو

بلا رحمة.. رجل يعذب ابنة صديقته حتى الموت ويقتلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

بالصفع والركل.. ضابط أمريكي يعتدي على شاب أسود بعنف داخل الحجز .. فيديو

TikTok في ورطة.. بعد انتحار شاب خلال بث مباشر