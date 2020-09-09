إزالة تعديات على حرم السكك الحديدية غرب الإسكندرية.. شاهد

شنّت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، برئاسة محمد هنداوي، رئيس الحي، حملة مكبرة للتصدي لظاهرة البناء المخالف، والقضاء عليها في المهد، وذلك بالاشتراك مع هيئة السكة الحديد بالإسكندرية.





اقرأ أيضًا:

لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري ... الشريف يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة





ونفذت لجنة الإزالة بالحي أمس الثلاثاء، بالاشتراك مع هيئة السكة الحديد في وجود قوات من مديرية الأمن ومأمور قسم عامرية ثان وكول امنى من قسم العامرية ثان، قرارين إزالة رقمي 77 - 99 لسنة 2020 صادر من السكة الحديد على حرم السكة الحديد بجوار كوبري العامرية بمساحة عشرين مترًا.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.