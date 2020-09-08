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محافظات

لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري ... الشريف يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:42 م
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية
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أحمد بسيوني
ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة خلال الجلسة على عدة قرارات أهمها؛ الموافقة على الكتاب الدوري بشأن إطلاق خدمات للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات لعدد (54) خدمة بداية من 1 / 7 / 2020 في إطار خطة الدولة بتيسير تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. 

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كما تمت الموافقة على اعتماد نماذج توحيد الأوعية والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز النموذجي للخدمات. 

وتمت الموافقة المبدئية على قبول التبرع من إحدى المواطنين عن قطعة الأرض الكائنة بناحية التوفيقية عزبة الستين بحي المنتزة ثان وتخصيصها لإقامة معهد أزهري.

حضر الاجتماع اللواء محمد سلامة مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، والسيد/ أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري ... الشريف يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة
لمناقشة أهم القضايا التي تهم المواطن السكندري ... الشريف يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة
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