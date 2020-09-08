AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:53 م
مركز محرم بك التمويني
مركز محرم بك التمويني المطور
Advertisements
أحمد بسيوني

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مركز محرم بك التمويني المطور، للتأكد من جاهزيته للافتتاح و تشغيل الأجهزة ونظام النداء الألى للتعامل مع الجماهير.


كما عقد سعدالله اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل مركز محرم بك التموينى تمهيدا لافتتاحه غدا، في حضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى والأستاذ طه زيتون مدير إدارة تموين وسط والأستاذ عادل عبد الحكيم مدير المركز و فريق العمل المرشح للعمل للمركز.


أقرأ أيضًأ:

تخفيض سعر المتر بنسبة 25% في تصالحات مخالفات البناء بالإسكندرية


وخلال الاجتماع، حرص سعدالله على تقسيم ادوار العمل للموظفين المرشحين للعمل بالمركز ، مشددًا على حسن اداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين من خلال المركز المطور وتطبيق ما تم التدريب عليه من مهارات التعامل مع المواطنين والتى نظمته وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بروتوكول مع جامعة القاهرة.


واوصى خلال الاجتماع بحسن  التعامل مع المواطنين و تيسير اداء الخدمات على الجميع.

افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد
افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد
افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد
افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في جولات صباحية.. وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يتفقد مخابز غرب المحافظة.. صور

ضبط 4 مصانع غير مرخصة لبيع المخللات شرق الإسكندرية

تموين الإسكندرية: تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة المشاركة في الأوكازيون الصيفي

في ثاني أيام عيد الأضحى.. تحرير 17 محضرا لمخابز مخالفة.. صور

في آخر أيام العيد .. ضبط أغذية فاسدة وتحرير 34 محضرا ضد مخابز مخالفة بالاسكندرية

ضبط 5 أطنان فاسدة من الأسماك المملحة بمصنع ببرج العرب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا قميص رمضان صبحي.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

عودة نظام التحسين للثانوية العامة| أهم 20 تصريحًا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

بعد وضعها عليها| اِعرف نص لوحة العقارات المخالفة بالقاهرة..شاهد

عارضة أزياء إسرائيلية مع أخرى إماراتية لعمل مشترك في دبي .. فيديو وصور

أحمد موسى: الخاتم المسحور سبب فوز الأهلي على حرس الحدود.. وبكاء أبناء فؤاد المهندس ورجاء الجداوي على الهواء

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد عام العودة للمدرسة ومكافأة المعلم

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نوال الزغبي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها

انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين فعاليات جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020.. صور