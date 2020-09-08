افتتاح مركز محرم بك التمويني المطور غدًا .. شاهد

تفقد المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مركز محرم بك التمويني المطور، للتأكد من جاهزيته للافتتاح و تشغيل الأجهزة ونظام النداء الألى للتعامل مع الجماهير.





كما عقد سعدالله اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع فريق عمل مركز محرم بك التموينى تمهيدا لافتتاحه غدا، في حضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسى والأستاذ طه زيتون مدير إدارة تموين وسط والأستاذ عادل عبد الحكيم مدير المركز و فريق العمل المرشح للعمل للمركز.





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وخلال الاجتماع، حرص سعدالله على تقسيم ادوار العمل للموظفين المرشحين للعمل بالمركز ، مشددًا على حسن اداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين من خلال المركز المطور وتطبيق ما تم التدريب عليه من مهارات التعامل مع المواطنين والتى نظمته وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال بروتوكول مع جامعة القاهرة.





واوصى خلال الاجتماع بحسن التعامل مع المواطنين و تيسير اداء الخدمات على الجميع.