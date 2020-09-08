إزالة 7 أكشاك مخالفة بـ الدخيلة في حي العجمي .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العجمي حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والمخالفات التي تعوق أعمال الرصف، ضمن مشروع تطوير منطقة الدخيلة، غرب المحافظة، بتكلفة 86 مليون جنيه.
وقاد سكرتير عام الحي، حملة استهدفت إزالة 7 أكشاك ق أعمال التطوير بمنطقة الدخيلة تمهيدا لاستكمال اعمال الرصف والاسفلت، تنفيذا لتعليمات السيد موسى رئيس حى العجمى بتذليل كافة العقبات أمام عملية تطوير منطقة الدخيلة.
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ويأتي مشروع تطوير منطقة الدخيلة ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، لرفع كفاءة ٧ مناطق غير مخططة بالإسكندرية.
ووفقًأ للخطة، فإن تطوير الدخيلة يشمل رفع كفاءة شبكات الإنارة والطرق والصرف الصحي والمياه، ما يخدم 41 ألف نسمة يقطنون على مساحة 323 فدانًا.