لتحويلها إلى إلكترونية.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تجتمع مع ممثلي مجلس الوزراء

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بقر الغرفة، اجتماعًا مع ممثلي مجلس الوزراء، لمناقشة آلية تحويل غرفة الإسكندرية، إلى "غرفة إلكترونية"، بحضور أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة.





وخلال الاجتماع تمت مناقشة نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، وأهميته، حيث يعمل على إدارة المؤسسات بشكل متطور وحديث لجميع مراحل العمل الإداري الذي يؤدي إلى تحقيق التكامل بين الإدارات الداخلية للمؤسسات الحكومية وتقييم الأداء الداخلي بشكل أفضل ومتابعة الخطة الاستراتيجية للمؤسسات ومراحل تنفيذها.





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كما يحتوي نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، على ذاكرة مؤسسية عبارة مصدر وثائقي يحتفظ بكافة البيانات الخاصة بالمؤسسة، ويتم تأمينه من خلال إدارة خاصة بالتأمين على البيانات.





ويهدف النظام إلى تنظيم خطة العمل ومتابعتها بشكل دوري وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتصحيح مسار العمل الإداري، وتطوير وميكنة أساليب العمل الإداري.



