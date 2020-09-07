جمع 1.5 مليون جنيه.. ضبط موظف نصب على راغبي تملك الوحدات السكنية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية.





حيث زعم إنشاء عقار سكنى كائن بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه ، وتحرير عقود بيع وهمية لتلك الوحدات السكنية والإستيلاء من عدد (3 أشخاص) على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1,500,000 جنيه) إلا أنه لم يقم ببناء العقار حيث تبين أن قطعة الأرض غير مملوكة له وإستولى على المبالغ المالية المتحصل عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة.