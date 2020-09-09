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رياضة

رمضان السيد: عدم تأجيل دوري أبطال أفريقيا سيطيح بـ القطبين خارج البطولة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن تأجيل مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى صالح الأندية المصرية على الرغم من رفض الزمالك وبيراميدز.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الفترة المقبلة ستكون هامة للغاية للأندية المصرية من خلال خوض مباريات كثيرة للوصول إلى الفورمة المثالية قبل المواجهات المرتقبة فى البطولة الأفريقية".
 
وأضاف: "على سبيل المثال الزمالك سيستعيد محمد عبدالشافي فى حالة اتخاذ قرار التأجيل؛ لأنه لاعب مؤثر، وكان يؤدي بشكل مميز للغاية".

وتابع: "إذا لم يتم تأجيل دور نصف النهائي؛ ستكون هناك صعوبة بالغة للأهلي والزمالك فى تخطي عقبة الوداد والرجاء بسبب عدم وصول قطبي الكرة المصرية إلى المستوي المطلوب".
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