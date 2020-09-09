لا يوصف.. الطفل مهند يكشف عن شعوره بعد استجابة الرئيس السيسي لطلبه.. فيديو

شكر الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته السريعة لمطلبه، بإضافة "كتاب القيم واحترام الغير" للمناهج الدراسية بالمدارس.





وأضاف الطفل مهند خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه سوف يكون في الصف الأول الإعدادي هذا العام.





وتابع الطفل مهند أن الكثير من المحيطين به أبلغوه بإضافة مادة القيم واحترام الآخر للمناهج، كما كان يتمنى في السابق.



