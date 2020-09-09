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منوعات

TikTok في ورطة.. بعد انتحار شاب خلال بث مباشر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:18 ص
تيك توك
تيك توك
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو مؤلم على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مريض عقليًا انتحر بشكل مأساوي، وقد شاهده عدد لا يحصى من مستخدمي وسائل التواصل.
ويبذل تطبيق تيك توك TikTok جهدًا كبيرًا لحذف ومنع إعادة مشاركة فيديو لحظة الانتحار لكنه يفشل نتيجة لتداوله على نطاق واسع من قبل المستخدمين.

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وصوّر «روني ماكنوت» 33 عامًا، لحظة وفاته منتحرًا في بث مباشر على موقع فيسبوك Facebook أثناء جلوسه في المنزل أمام المكتب، قبل أن يتداول مستخدموا تيك توك هذا الفيديو عبر حساباتهم بالمنصة. 

وكان روني يعاني من مرض عقلي واضطراب ما بعد الصدمة بعد خدمته في حرب العراق، وبحسب ما ورد؛ فقد وظيفته مؤخرًا وانفصل عن صديقته قبل وفاته.

ويزعم أن Facebook لم يتفاعل بسرعة كافية لإزالة البث المباشر - قائلًا إنه أبلغ عن الفيديو بينما كان روني لا يزال على قيد الحياة، لكن لم تتم إزالته حتى الساعة 1.30 صباحًا تقريبًا.
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