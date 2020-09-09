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توك شو

جراء فيروس كورونا.. أكثر من 300 ألف حالة وفاة فى أمريكا اللاتينية.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
أمريكا اللاتينية
أمريكا اللاتينية
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز" تقريرا بعنوان: أكثر من 300 ألف وفاة جراء فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية.

ووفقا للتقرير، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عتبة الـ 300 ألف وفاة، وفق بيانات رسمية.


وفي حين لا تزال البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر بلدان القارّة تضررًا من الوباء بـ 4.162.073 إصابة من بينها 127464 حالة وفاة، فقد تخطّى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ 30 ألف وفاة.


والبيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة أصبحت الدولة الأولى في العالم على صعيد معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان 9328 وفاة لكل مئة ألف نسمة، وفقًا لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البيرو 691500 مصاب توفي منهم أكثر من 30 ألفًا.


والولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تسجيلًا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم بـ 189557 وفاة، تليها البرازيل بـ 127464 وفاة ثم الهند بـ 72.775 وفاة ثم المكسيك بـ 67781 فبريطانيا بـ 41.586 وفاة.

 


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