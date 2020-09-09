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أخبار العالم

واشنطن تعلن تقدمًا تدريجيًا في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:46 ص
واشنطن تعلن تقدمًا
واشنطن تعلن تقدمًا تدريجيًا في محادثات ترسيم الحدود البحرية
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سمر صالح
أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أن المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تحرز تقدمًا تدريجيًا، مبديًا أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحل هذا النزاع.

وقال شينكر خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين "أعتقد أننا نحقّق تقدمًا تدريجيًا"، موضحًا: "أتطلّع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لكي تتمكنوا مع الإسرائيليين من المضي قدمًا نحو التفاوض حول حدودكم".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي "آمل أن أتمكن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة". 

وأوضح شينكر أن "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي".

ورفض المسؤول الإسرائيلي الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنّه قال إن جولات مكوكية أمريكية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصل إلى تفاهم مبدئي كانت "للأسف مضيعة للوقت".

وفي العام 2018 وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل.

وفي العام 2019 أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل النزاع القائم حول الحدود البحرية.
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