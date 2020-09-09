رئيس 365 ايكولوجى: الحفاظ على البيئة منهج عمل فى المبانى الذكية

اكد اسامة بخيت مؤسس ورئيس شركة 365 ايكولوجى المتخصصة فى تقديم حلول المبانى الذكية والنظم المتطورة ان شركته تسعى الى تقديم المزيد من الحلول المستدامة فى المبانى العقارية التى تصممها وتوفر لها جميع وسائل الراحة والامان وايضا الطاقة .

وقال فى تصريحات صحفية انه يسعى دائما الى تقديم حلول فى الطاقة يكون الغرض منها الحفاظ على البيئة وتوفير للطاقة خاصة فيما يخص انظمة التكيفات المركزية .

وقال ان شركته وهى تحتفل حاليا بعامها الخامس بمصر تعلن عن انشاء شركتين تابعتين لها لتقديم المزيد من الاستثمارات للسوق المصرى لافتا الى ان 365 تشارك فى 143 مشروعا كبيرا بمصر ولديها 75 عميل .

يذكر ان شركة 365 ايكولوجى شاركت فى مشروعات كبرى مثل مطار الجميل ببورسعيد وايضا المشاركة فى منطقة العالميين بالاضافة الى توفير انظمة الطاقة لعدد من كبريات شركات الاتصالات العالمية العاملة بمصر