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بعد إصابة أحد المشاركين بها.. آسترازينيكا تعلق التجارب السريرية للقاح كورونا "فيديو"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أعلنت مجموعة "آسترازينيكا" للصناعات الدوائية أنها قررت تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم على لقاح تجريبي ضدّ مرض كوفيد-19، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض محتمل غير مبرر". 

وقالت المجموعة في بيان، الأربعاء، إنه "في إطار التجارب السريرية العشوائية العالمية للقاح أوكسفورد المضاد لفيروس كورونا، تم تفعيل عملية التقييم القياسية لدينا وعلقنا طواعية عمليات التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة لبيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة". 

وتعد آسترازينيكا هي الشريك الصناعي لجامعة أكسفورد البريطانية، ولقاحها هو أحد أكثر المشاريع الغربية تقدمًا، إذ جرى اختباره على عشرات آلاف المتطوعين في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وهذه أول عملية تعليق لتجارب سريرية على لقاح لكوفيد-19 يتمّ الإعلان عنها.
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