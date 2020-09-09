تناولا طعاما فاسدا.. إصابة طفلين بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب طفلان بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة طعام منزلي فاسدة، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى العام بوصول كل من "أحمد. م. أ"، 5 سنوات، وشقيقته "سما"، 3 سنوات، يُقيمان بدائرة المركز، مُصابين بحالة إعياء شديدة وقئ مُستمر إثر تناول طعام فاسد.





وبالانتقال والفحص وبسؤال والدهما "محمود.ا.م"، 27 عامًا، عامل، ويُقيم بذات الناحية قرر إصابة طفليه عقب تناولهما وجبة طعام منزلي فاسد، ونفي الشبهة الجنائية، وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما.





وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.