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اقتصاد

المجتمعات العمرانية: طرح 74 محلا تجاريا و17 صيدلية و15 ورشة في 4 مدن جديدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
طرح 74 محلًا تجاريًا
طرح 74 محلًا تجاريًا
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن طرح 74 محلًا تجاريًا و17 صيدلية و15 ورشة و 3 وحدات إدارية وكافيتريا بمساحات مختلفة بـ4 مدن جديدة هي مدن (بدر – الشروق – دمياط  الجديدة– حدائق أكتوبر)، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع المحال والصيدليات والورش والوحدات والكافيتريا بجلسات مختلفة بالمزاد العلني والتي ينظمها جهاز كل مدينة طبقًا لما يرد بكراسات الشروط.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان، الأربعاء، أنه سيجري بيع 23 محلًا تجاريًا و4 صيدليات بمساحات تتراوح بين (15م2 و 99م2) بمناطق دار مصر والحي السابع والحي الخامس بالمزاد العلني على مرحلتين.

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وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم بيع 22 محلًا تجاريًا و11 صيدلية بمساحات تتراوح بين (18م2 و 42م2) بمختلف المناطق بالمدينة وذلك في مزادٍ علني.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة: سيتم بيع 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (20م2 و 40م2) بسوق المجاورة 33 بالحي السادس بجوار مشروعي "JANNA"  السكني  وسكن مصر، و3 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (50م2 و 56م2) بغرب جامعة دمياط الجديدة "سكن مصر"، وذلك في مزاد علني.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أنه سيتم بيع 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (13م2 و 37م2) بالمجاورة 27 بالحي الخامس والمجاورة الرابعة بالحي الرابع أسفل العمارات، مضيفًا أنه سيتم بيع 15 ورشة وكافيتريا بمساحات تتراوح بين (21م2 و 58م2) بمجمع الورش جنوب الحي الرابع، وذلك في مزاد علني.

ولفت المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إلى أنه سيتم بيع 13 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (16م2 و 65م2) بسوق عمارات 1185 وابني بيتك السابعة، وذلك في مزاد علني.

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