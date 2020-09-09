AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انتهاء مبادرة تأجيل أقساط القروض الثلاثاء المقبل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:29 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements
محمد يحيي
تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، في احتساب أقساط فوائد قروض التجزئة المصرفية على الأفراد والشركات؛ بعد أن صدر قرار بتأجيل احتسابها لمدة 6 أشهر بقرار من البنك المركزي المصري.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، وتحديدا في 16 مارس الماضي؛ عن إرجاء سداد أقساط قروض التجزئة المصرفية، وقروض الإسكان والشخصية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساندة عملاء البنوك في تقليل الأعباء المالية عنهم.

وقال البنك المركزي المصري وقتها إن قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لن يترتب عليه غرامات تأخير علي العميل، وبناء عليه قامت البنوك ببدء التأجيل أو استمرار سداد الأقساط لمن يرغب عدم الاشتراك في تلك المبادرة.

ووفقا لمصادر مطلعة بعدد من البنوك المصرية، والتي أكدت لـ"صدي البلد" أنه لا توجد نوايا لمد مهلة الـ6 أشهر لتأجيل احتساب أقساط القروض، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي علي مستوى الأفراد والشركات، أصبح مستقرا؛ بعد إشادات المؤسسات الدولية بمنجزات الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود مؤشرات تنموية واضحة على قوة الاقتصاد القومي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توقف 3 أشهر.. بدء تحصيل الأقساط المستحقة على المقترضين من صندوق التنمية المحلية

ننشر استسفارات البنك المركزي حول تأجيل أقساط القروض.. صور

التعاون الدولي: هذه إجراءات الدولة لدعم القطاع الخاص لمواجهة كورونا

المغربي: 350 مليار جنيه إجمالي قروض بنك مصر بنهاية يونيو الماضي

أسباب إشادة صندوق النقد الدولي بإصلاحات الجهاز المصرفي المصري وأثارها على اجتماع السياسات النقدية غدا.. اعرف أكثر

كيف دعم البنك المركزي الاقتصاد القومي لمواجهة كورونا.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

محمد العاصي: عرضت إيفونا على الأهلي بـ 400 ألف دولار فقط .. وتعاقدوا معه بـ 2 مليون دولار.. فيديو

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

دواء الطبيعة لـ علاج السرطان والضعف الجنسي.. اكتشف فوائد تفوق الخيال للقرنفل والحالات التي يمنع استخدامه فيها

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

شبح أسفل بطانية.. سيدة تراقب كلابها بكاميرا فوجدت ما لم تصدقه عينيها.. فيديو

التعليم مش كتب ومدرسة.. وزير التعليم يكشف عن إتاحة وسائل تعليمية مبتكرة للطلاب في العام الدراسي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيرة وحقد.. سفاحة الحوامل استدرجت صديقتها وشقت بطنها لإجهاض الجنين| صور

جالسة على نفس الكرسي لمدة سنة.. إهمال عجوز من ذوي الإعاقة حتى وفاتها متعفنة بأستراليا.. صور

مطاردة مثيرة لرجل ضرب عجوزًا في نيويورك .. فيديو