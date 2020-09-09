انتهاء مبادرة تأجيل أقساط القروض الثلاثاء المقبل





والشخصية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساندة عملاء البنوك في تقليل الأعباء المالية عنهم. وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، وتحديدا في 16 مارس الماضي؛ عن إرجاء سداد أقساط قروض التجزئة المصرفية ، وقروض الإسكان





وقال البنك المركزي المصري وقتها إن قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لن يترتب عليه غرامات تأخير علي العميل، وبناء عليه قامت البنوك ببدء التأجيل أو استمرار سداد الأقساط لمن يرغب عدم الاشتراك في تلك المبادرة.



