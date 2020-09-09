انتهاء مبادرة تأجيل أقساط القروض الثلاثاء المقبل

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر، في احتساب أقساط فوائد قروض التجزئة المصرفية على الأفراد والشركات؛ بعد أن صدر قرار بتأجيل احتسابها لمدة 6 أشهر بقرار من البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، وتحديدا في 16 مارس الماضي؛ عن إرجاء سداد أقساط قروض التجزئة المصرفية، وقروض الإسكان والشخصية للشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المصرفي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساندة عملاء البنوك في تقليل الأعباء المالية عنهم.
وقال البنك المركزي المصري وقتها إن قرار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لن يترتب عليه غرامات تأخير علي العميل، وبناء عليه قامت البنوك ببدء التأجيل أو استمرار سداد الأقساط لمن يرغب عدم الاشتراك في تلك المبادرة.
ووفقا لمصادر مطلعة بعدد من البنوك المصرية، والتي أكدت لـ"صدي البلد" أنه لا توجد نوايا لمد مهلة الـ6 أشهر لتأجيل احتساب أقساط القروض، خاصة أن الوضع الاقتصادي والمالي علي مستوى الأفراد والشركات، أصبح مستقرا؛ بعد إشادات المؤسسات الدولية بمنجزات الاصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى وجود مؤشرات تنموية واضحة على قوة الاقتصاد القومي.