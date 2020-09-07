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اقتصاد

ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:05 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلى 38.366 دولار جنيه بزيادة طفيفة قدرها51 مليون دولار، بالمقارنة بـ يوليو السابق له.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق عن وصول الاحتياطي النقدي في نهاية يوليو الماضي إلى 38.315 مليار دولار.

ومع اندلاع جائحة كورونا في مارس الماضي وحتى نهاية مايو من نفس العام هوى الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات وصلت لـ 10 مليارات دولار بعد أن اقترب من حاجز الـ 46 مليار دولار، نظرا لسداد مصر التزاماتها الدولية وتدبير احتياجات السوق المحلي والمواد الخام.

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية والاحتياطي الذهب.

ونجحت مصر خلال الفترة من يونيو ويوليو الماضيين في اتمام قرضي التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة اقتربت من 8 مليارات دولار علي اتفاقيين أولهما بقيمة 2.7 مليار دولار في يونيو الماضي و5.3 مليار دولار في الشهر التالي له، لدعم الاحتياطي والحفاظ على مكتبسات الإصلاح الاقتصادي إبان اندلاع تداعيات فيروس كورونا.
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