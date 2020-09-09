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تعليم

الأقسام ومجالات العمل.. كل ما تريد معرفته عن كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم

تستعد الجامعات المصرية لاستقبال طلابها للعام الدراسي الجديد 2020 ، حيث تشهد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها للدراسة بها بجميع فروعها وتخصصاتها باعتبارها أحد الكليات التي تشمل مجالات وأقسام جديدة بالكيات المصرية والتي تؤهل للمنافسة في سوق العمل ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الاقسام الموجودة بالكلية ومجالات العمل للخريجين :-

- قسم الإحصاء الرياضي :

ويعمل هذا القسم على إعداد كوادر مؤهلة لتحمل أعباء ومسؤوليات مهنة الاحصائي من خلال تطوير المقررات الدراسية وتأهيل الطلاب للحصول على الشهادات الدولية عن طريق تطوير البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الرسمية مثل (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) والاتفاقيات المشتركة مع المنظمات الاقليمة والمحلية المتخصصة .

ويعمل خريجي هذا القسم في الوزرات والبنوك والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص والمنشات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والمحافظات .

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- قسم علوم الحاسب :

ويسعى هذا القسم لتأهيل وإعداد متخصصين في الحاسبات والمعلومات للمنافسة في سوق العمل والعمل على توظيف علوم الحاسبات والمعلومات للارتقاء بالمستوى التعليمي والاداري بالكلية ، وتشجيع البحث العلمي من خلال إصدار مجلة مخصصة للقسم وتنمية خبرات الطلاب من خلال تأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة من المؤسسات المختصة .

- قسم الاحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي :

ويقوم هذا القسم بتوزيد الرصيد المعرفي للطلاب من خلال مباشرة البحث العلمي بما يتوافق مع خدمة المجتمع ومتطلبات التنمية وكذلك الحصول على الشهادات المعتمدة لتأهيلهم لسوق العمل .

- قسم الاحصاء الحيوي والسكاني :

ويؤهل هذا القسم خريجين متميزين للعمل في الجهات الحكومية المختلفة وكذلك الجهات الخاصة بالصحة والسكان ، من خلال تطوير المناهج والاساليب التعليمية بما يتوافق مع التقدم التكنولوجي الحديث .

- قسم نظم المعلومات :

ويعمل القسم على خلق بيئة تعليمية جذابة للطلاب من خلال الانشطة الطلابية الجديدة والندوات ، وتشجيع الأفكار والمشاريع المبتكرة من أعضاء هيئة التدريس ، وتعريف الطلاب بالادوات والمهارات اللازمة لتقديم خدمة فعالة لصناعة تقنية المعلومات واحتياجات المجتمع بعد التخرج

ويؤهل هذا القسم العمل في صيانة وتركيب شبكات الحاسب وصيانتها ، والعمل في شركات الاتصالات الارضية والخلوية والعالمية وكذلك الشركات المتخصصة في مجالات الحاسب الالي وإدارة المواقع على شبكة الانترنت ومجالات التجارة الالكترونية والعمل في مراكز المعلومات في المؤسسات الحكومية والخاصة .

- قسم بحوث العمليات :

ويعمل هذا القسم على تأهيل خريجين قادرين على تصميم وإنشاء وإدارة قواعد اليانات والعمل في المؤسسات المالية والبنكية وكذلك العمل في مجالات التعليم في القطاع العام والخاص والشركات الاستثمارية ، والمؤسسات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والجهات الدولية والاقليمية والوزارات والشركات الاستثمارية .

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