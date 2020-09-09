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حوادث

نشرة مرور القاهرة.. أماكن الزحام الصباحية في شوارع وميادين العاصمة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
أفاد مصدر أمنى بمرور القاهرة أن معظم المحاور الهامة تشهد كثافات طبيعية ومتوسطة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ، وناشد المواطنين تجنب أماكن انشاءات الكبارى بشرق القاهرة .

وأشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق "وسط البلد وكوبري أكتوبر ، وصلاح سالم و الاتوستراد وكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبه وشارع الأزهر الشريف والحسين وشارع بورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العينى".

أوضح المصدر بأن باقي المحاور تشهد كثافة متوسطة متحركة إلي طبيعية ، ولا توجد حوادث او اعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفورى معها وسط انتشار مرورى مكثف لتسهيل حركة السير وسحب أى كثافات .
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