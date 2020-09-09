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تعليم

مؤتمر دولي افتراضي عن "دور الجامعات في خدمة المجتمع" بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:56 ص
رئيس جامعة الاسكندرية
رئيس جامعة الاسكندرية
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أحمد بسيوني
تنظم جامعة الإسكندرية بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية مؤتمرًا دوليا عن دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم. 

يأتي المؤتمر تحت رئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية و الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

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وستتم فعاليات المؤتمر بقاعة مجلس جامعة الإسكندرية ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار علماء الامة من السادة الوزراء ورؤ ساء الجامعات وكبار المتخصصين إضافي الى ما يقرب من 50 باحثا من مصر والعالم الإسلامي.


هذا ويعقد المؤتمر عبر تقنية برنامج ZOOM يوم الاحد الموافق 13 سبتمبر 2020 في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة (الحادية عشر صباحا بتوقيت جرينتش).
 وجدير بالذكر بأن المؤتمر يهدف الى إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وكذلك تعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيكرم الأستاذ الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة لجهوده المتميزة في خدمة العلم والوطن والارتقاء بجامعة الإسكندرية في جميع المجالات ودعم رابطة الجامعات الإسلامية على مدار السنوات الثلاثة الماضية.
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