انطلاق التحويلات وتقليل الاغتراب خلال أيام.. كل ما تريد معرفته عن قواعد المرحلة ورابط التسجيل

الخميس المقبل إعلان موعد فتح التحويلات وتقليل الاغتراب

تعرف على قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب









أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد ظهور نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، خلال مؤتمر صحفي، والذي سيتم خلاله إعلان موعد فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.









في ذلك السياق، نستعرض الغرض الأساسي من تحويل الطالب كما أوضحته وزارة التعليم العالي خلال العام الماضي، وذلك بعد ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق، وهو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ).









والغرض من التحويل ليس تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:













أولا: تحويل إلى كلية غير مناظرة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى :





1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).









2- وبشرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} - الآداب – التجارة... إلخ) في جامعة طنطا، حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.









ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة:

- يسمح للطالب الذي رشح في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفقًا لما يلي:





- يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ)، بإبداء رغبته فى التحويل لإحدى الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) فقط بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المراد التحويل إليها، مثال لذلك: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التحويل لكلية الهندسة جامعة طنطا، حيث تقع فى نطاق الجغرافى (أ)، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل، فى حالة وجود اكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى (أ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ) ومثال على ذلك بالقاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية - شبرا)، والحد الأدنى للقبول بها مثلا هو "392، 391، 390، 388، 387" يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل للحد الأدنى، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.





- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه): فيتم مراعاة الآتى:



أولا: الحالة الأولى فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقا لما يلى: الحد الأدنى للقبول في كل نظام من النظامين عند التحويل بين هذه الكليات، وذلك على النحو التالي طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات:





- في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي:





- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يفوق الحد الأدنى لمجموع درجات "الانتساب الموجه" الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام "الانتظام".









- إذا كان الطالب حاصلا على مجموع درجات يساوي أو أقل من الحد الأدنى لمجموع درجات "الانتساب الموجه" الذي قبل بالكلية التي يرغب في التحويل إليها، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفق نظام "الانتساب الموجه".









- يتم قبول تحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.





وتعتبر كليات التخطيط العمرانى بالقاهرة وكلية اللغات والترجمة جامعة أسوان والكلية التكنولوجيا والتنمية شعبة علوم مالية / شعبة علوم زراعية من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.





كما أن اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمى، ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.









كما يؤخذ في الاعتبار كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية ويتم القبول بها فقا لقواعد التوزيع الجغرافى ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.









وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،١، بينما لطلاب الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".







