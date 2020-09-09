السيدات يتقدمن صفوف التصويت في ثاني أيام جولة الإعاده لإنتخابات الشيوخ بالمنوفية





يستمر توافد العشرات من أهالى محافظة المنوفية للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام جولة الإعاده لإنتخابات مجلس الشيوخ





فيما سجلت السيدات مقدمه لحضور في القرى للإدلاء بأصواتهن وداك لاختيار اثنين من المرشحين من بين 4 مرشحين لحسم مقاعد المحافظة في مجلس الشيوخ عقب فوز اثنين من المرشحين في الجولة الأولى.





كما تم توزيع كمامات مجانيه على الأهالي قبل دخولهم إلى لجان التصويت بالاضافه إلى قياس الحراره وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا..













أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على إستمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة والوقوف على الحالة العامة للجان ومدى الإقبال وكذا إستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظًا على إنتظام سير العملية الإنتخابية بالمحافظة.





جدير بالذكر أنه قد انطلقت أمس الثلاثاء أول أيام ماراثون جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومى 8، 9 من سبتمبر الجارى ، ويناشد محافظ المنوفية أهالى وأبناء المحافظة بالنزول للإدلاء بأصواتهم فى هذا الإستحقاق الإنتخابى ومؤكدًا على وعى شعب المنوفية فى ممارسة حقوقهم السياسية لإستكمال مسيرة التنمية.







