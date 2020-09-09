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أخبار العالم

أبو الغيط: نشهد فترة تنمر وعداء من قوى إقليمية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:20 م
أمين عام جامعة الدول
أمين عام جامعة الدول العربية
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دعاء أبوهشيمة
وصف أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الفترة الحالية بأنها فترة تنمر وعداء من قوى إقليمية.

وأوضح أبوالغيط، خلال كلمته الأربعاء، أمام اللجنة الوزارية العربية الرباعية، أن التدخلات في شؤوننا تصاعدت بشكل كبير من إيران وتركيا.

وبدوره، أكد أبوالغيط دعم الجامعة لجهود دول عربية لحل الأزمة في ليبياـ؛ مشيرا إلى أنه قد تقرر إدراج التدخلات التركية كبند دائم على جدول الأعمال.

وقال أبوالغيط إن اللجنة الوزارية بالجامعة تدين التدخلات التركية وتدعو لمواجهتها.

وتابع الأمين العام قائلا إن تركيا تحتل قسما من سوريا وتعتدي على العراق ومتورطة في ليبيا، مضيفا أن التدخلات الإيرانية بلغت منحنى خطيرا في سوريا واليمن. 

كما أكد أبوالغيط أن القضية الفلسطينية محل إجماع عربي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم الحق الفلسطيني بدولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف فرحان، خلال كلمته اليوم الأربعاء، أمام اللجنة الوزارية العربية الرباعية، أن المملكة تدعم جميع الجهود للتوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن السعودية موقفها ثابت وهو دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال.
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