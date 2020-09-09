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حوادث

هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد.. النائب العام يحيل مدرب اسكواش للجنايات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:29 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
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محمد عبدالله
أمر السيد المستشار "النائب العام" بإحالة مدرب اسكواش بأحد النوادي الرياضية؛ لهتكه عرض ثلاث فتيات بالقوة والتهديد؛ بمباغتتهن وملامسة مواطن عفتهن وهن لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية.

إذ تلقت النيابة العامة كتابًا من المجلس القومي للمرأة يتضمن إبلاغ الفتيات الثلاث عن هتك المدرب المذكور عرضهن والتحرش بهن بأماكن مختلفة، وشهدن بتحقيقات النيابة العامة بما ارتكبه المتهم قبلهن من أفعال، وأنه تعدى على إحداهن بالضرب، وكمم فاهها للحيلولة دون مقاومتها أثناء تعديه عليها، وهددها بالتشهير بها إذا ما أخبرت ذويها بما فعل، فامتثلت لتهديده، وأنهن آثرن عدم الإبلاغ عنه خجلا مما تعرضن له في أول الأمر، ثم قدمن ببلاغهن لاحقا بعد ان ذاع امره بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت قد امرت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه والذي اقر بتحقيقات النيابة العامة بهتكه عرض إحدى  الفتيات الثلاث أكثر من مرة منكرا تعديه على الفتاتين الأخريين ، بينما أكدت تحريات الشرطة صحة واقعة تعديه علي ثلاثتهن بالقوة مستغلا ضعفهن وصغر أعمارهن .
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