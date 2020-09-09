مع مدرب الرقص..دينا ترقص على أغنية بالبنط العريض على البحر

نشرت الفنانة دينا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت دينا في الفيديو علي البحر و هي ترقص مع مدربها علي أنغام أغنية البنط العريض.
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- أغنيه حلوه اوي
- ايوه يا دينا
- حلو المدرب ده
و ظهرت دينا في الفيديو و هي ترتدي توب باللون الاخضر و تنوره فوق الركبه باللون الاخضر.
وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
View this post on Instagram
A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on