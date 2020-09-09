مع مدرب الرقص..دينا ترقص على أغنية بالبنط العريض على البحر

نشرت الفنانة دينا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت دينا في الفيديو علي البحر و هي ترقص مع مدربها علي أنغام أغنية البنط العريض.





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:



- أغنيه حلوه اوي

- ايوه يا دينا

- حلو المدرب ده





و ظهرت دينا في الفيديو و هي ترتدي توب باللون الاخضر و تنوره فوق الركبه باللون الاخضر.





وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.