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فن

مع مدرب الرقص..دينا ترقص على أغنية بالبنط العريض على البحر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:25 م
دينا الراقصة و مدرب
دينا الراقصة و مدرب الرقص
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ندى فكري
نشرت الفنانة دينا، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا في الفيديو علي البحر و هي ترقص مع مدربها علي أنغام أغنية البنط العريض.

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي: 
- أغنيه حلوه اوي 
- ايوه يا دينا
- حلو المدرب ده

و ظهرت دينا في الفيديو و هي ترتدي توب باللون الاخضر و تنوره فوق الركبه باللون الاخضر.

وتركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.
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@ossamaradwan75

A post shared by Dina دينا (@dinadancerofficial) on

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