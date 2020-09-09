تحرير 217 مخالفة تموينية بالأقصر.. صور

قامت مديرية تموين الأقصر بحملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية والطب البيطري.





وذلك لمتابعة توافر السلع واحتياجات المواطن والالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية.









بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





وأسفرت الحملة عن تحرير ( 217) محضرا ومخالفة تموينية خلال الأسبوع الماضي بواقع ضبط 36.5 طن سكر غير مطابق للمواصفات لدي فرع الجملة وضبط عدد 5 أطنان دقيق مخابز قبل بيعها بالسوق السوداء.





وتحرير 8 محاضر تجميع طن سكر لدي تجار تموينين + تصرف في عدد نصف طن سكر و7 محاضر فواتير (ع750 كمامة طبية, 100 جلافز طبي , 114 علبة سجاير ,2 كرتونة مسحوق غسيل , 3 كرتونة لحام كاوتش , 20 زجاجة لحام ).





ومحضرين صلاحية ( 5 شكارة مسحوق غسيل فلاش زنه الشيكارة 13 كيلو , 3 كيس جيلي ,47 علبة عصير , 10 علبة جبنة , 1 كرتونه مش , 1 جردل جبنه , 20 لفه لانشون ) و 14 محضر تصرف وتجميع ربع طن دقيق بلدي مدعم.





ومحضر تجميع عدد 139 بطاقة تموينية لدي مخبز بلدي و

71 محضرا عدم الإعلان عن أسعار و 45 محضر مواصفات

12 نظافة و 17 محضر شهادة صحية ومحضر اختراق نظام عدد 2025 رغيف ونقص وزن و 9 محضر قائمه

و 5 مواعيد و7 محاضر غلق و3 توقف ومحضرين ذبح خارج السلخانة و 7 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص

ومحضر غلق مستودع بوتاجاز في المواعيد الرسمية بدون عزر قانوني.



