أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

يشتهي الكثير تناول الكابتشينو برغوة كثيفة كما تقدمه الكافيهات الشهيرة ، لكن عند إعداده في البيت قد لا نستطيع تحضيره بنفس الطريقة
، ويمكن تعلم طريقة عمل النسكافيه برغوة بـ 3 حيل سريعة تساعدك على الحصول على كوب نسكافيه رائع دون الحاجة لشرائه من الكافيهات للحصول على نفس النكهة .
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الطريقة الاولى :
في كوب ضعي ملعقتين سكر مع ملعقة كبيرة نسكافيه وملعقتين ماء ساخن ، واستخدمي مضرب النسكافيه الخاص ، واخفقي المكونات حتى تحصلي على رغوة كثيفة ، ثم صبي الحليب
الطريقة الثانية
ضعي النسكافيه و السكر مع قطرات الماء في زجاجة بلاستيكية صغيرة ، ورجيها جيدا لمدة دقائق حتى تمتلئ الزجاجة بالرغوة ، ثم صبيها في الكوب
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الطريقة الثالثة :
وهي استخدام الخلاط الكهربي، لكن هذه الطريقة يفضل استخدامها عند تحضير كمية كبيرة من رغوة النسكافيه وحفظها في الثلاجة واستخدامها بشكل يومي ، فقط قومي بوضع نصف فنجان نسكافيه مع كمية السكر التي ترغبين بها ثم ضيفي فنجان ماء ، واخفقي المكونات جيدا في الخلاط حتى تتكون رغوة كثيفة ، ثم ضعيها في علبة او برطمان واغلقيه وضعيها في الثلاجة للاستخدام اليومي .