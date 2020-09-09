أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

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الطريقة الاولى :

في كوب ضعي ملعقتين سكر مع ملعقة كبيرة نسكافيه وملعقتين ماء ساخن ، واستخدمي مضرب النسكافيه الخاص ، واخفقي المكونات حتى تحصلي على رغوة كثيفة ، ثم صبي الحليب





الطريقة الثانية

ضعي النسكافيه و السكر مع قطرات الماء في زجاجة بلاستيكية صغيرة ، ورجيها جيدا لمدة دقائق حتى تمتلئ الزجاجة بالرغوة ، ثم صبيها في الكوب





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الطريقة الثالثة :

وهي استخدام الخلاط الكهربي، لكن هذه الطريقة يفضل استخدامها عند تحضير كمية كبيرة من رغوة النسكافيه وحفظها في الثلاجة واستخدامها بشكل يومي ، فقط قومي بوضع نصف فنجان نسكافيه مع كمية السكر التي ترغبين بها ثم ضيفي فنجان ماء ، واخفقي المكونات جيدا في الخلاط حتى تتكون رغوة كثيفة ، ثم ضعيها في علبة او برطمان واغلقيه وضعيها في الثلاجة للاستخدام اليومي .