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مرأة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:02 م
رغوة النسكافيه
رغوة النسكافيه
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رشا عوني
يشتهي الكثير تناول الكابتشينو برغوة كثيفة كما تقدمه الكافيهات الشهيرة ، لكن عند إعداده في البيت قد لا نستطيع تحضيره بنفس الطريقة

 ، ويمكن تعلم طريقة عمل النسكافيه برغوة بـ 3 حيل سريعة تساعدك على الحصول على كوب نسكافيه رائع دون الحاجة لشرائه من الكافيهات للحصول على نفس النكهة . 

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الطريقة الاولى : 
في كوب ضعي ملعقتين سكر مع ملعقة كبيرة نسكافيه وملعقتين ماء ساخن ، واستخدمي مضرب النسكافيه الخاص ، واخفقي المكونات حتى تحصلي على رغوة كثيفة ، ثم صبي الحليب 

الطريقة الثانية 
ضعي النسكافيه و السكر مع قطرات الماء في زجاجة بلاستيكية صغيرة ، ورجيها جيدا لمدة دقائق حتى تمتلئ الزجاجة بالرغوة ، ثم صبيها في الكوب 

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الطريقة الثالثة : 
وهي استخدام الخلاط الكهربي، لكن هذه الطريقة يفضل استخدامها عند تحضير كمية كبيرة من رغوة النسكافيه وحفظها في الثلاجة واستخدامها بشكل يومي ، فقط قومي بوضع نصف فنجان نسكافيه مع كمية السكر التي ترغبين بها ثم ضيفي فنجان ماء ، واخفقي المكونات جيدا في الخلاط حتى تتكون رغوة كثيفة ، ثم ضعيها في علبة او برطمان واغلقيه وضعيها في الثلاجة للاستخدام اليومي . 
أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل
أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل
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