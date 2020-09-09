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سيارات

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة رانج روفر لصناعة السيارات الأمريكية إصدار السيارة "ديفندر" كأول سيارة دفع رباعى كهربائية هجينة في تاريخها، والتي تعتبر كموديل 2021.


وتتوافر السيارة ديفندر الجديدة بقاعدة عجلات طويلة ومحرك 2.0 لتر، ومحرك كهربائي آخر يصل إلى 105 كيلو وات.


وتحتوي السيارة ديفندر ذات الدفع الرباعي الكهربائية الهجينة على العديد من التقنيات العالية والحديثة بجميع محركاتها والتى تجعل أداءها جيدًا على الطرق الوعرة.


وتتسارع السيارة ديفندر الجديدة موديل 2021 من 0 – 100 فى 5 ثوانٍ فقط، أما المحرك الهايبرد المتواجد فى ديفيندر فيتسارع من 0 إلى 100 فى 6 ثوان، مما يجعلها من أسرع سيارات الدفع الرباعى التى طرحت مؤخرًا.


ويصل وزن السيارة ديفندر إلى 3500 كيلو جرام للسيارة القياسية، أى أزيد بمقدار 500 كيلو عن الإصدار السابق، كما أنها فقدت حوالي 150 لترًا من مساحة الصندوق الكلية، لذلك فإنها أثقل قليلًا، لكن تعهدت الشركة بأن السيارة ستكون سهلة الاستخدام على الطرق الوعرة.


وتتمتع السيارة D200 بقوة 197 حصانًا و369 رطلًا قدمًا، بينما تحصل D250 على 246 حصانًا و443 رطلًا قدمًا، بينما تبلغ قوة D300 التي تتصدر النطاق 296 حصانًا و479 رطلًا قدمًا.


ويمكن للسيارة ديفندر موديل 2021 السفر بمسافة 100 كيلو دون استدعاء محرك الاحتراق الداخلى الذى يقطع مسافة تصل إلى 150 كيلو فى الجالون الواحد.


وتتسم السيارة ديفندر موديل 2021 الجديدة بشكل خارجى جديد كليا وتصميم انسيابي، مما يساعد على تقديمها أفضل أداء على الطرق العامة.

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور
للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور
للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور
للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور
للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور
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