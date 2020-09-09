أخبار التوك شو.. آخر قرارات الحكومة للتصالح.. أخبار غير مبشرة عن كورونا.. تطورات حالة الفنان جمال يوسف

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





قال المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إن المحافظة تمتلك مايقرب من 810 ألف فدان وبذلك تمتلك 8.2% من مساحة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وبها 640 ألف فدان وتمثل الدقهلية انها اكبر المحافظات الزراعية على مستوى الدولة المصرية.

وتابع المهندس فوزي الحضري، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن محصول الأرز هو من أكثر المحاصيل المميزة بالدقهلية، حيث ينتج منه 30% من الانتاج الكلي للجمهورية، بالإضافة الى مجموعة من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح والخضراوات.

واضاف ان المحافظة منذ شهر في موسم الحصاد لبعض المحاصيل، لافتا الى ان الفلاح يستفيد بالارض سنويا ثلاث مرات مما يعطي خصوبة الأرض والتربة.





علق مهند عماد، الطفل صاحب مقترح تدريس "مادة القيم وإحترام الأخر"، على تنفيذ قرار الرئيس السيسي بالاستجابة لمقترحه ، قائلا: إنه لم يكن يتوقع سرعة الاستجابة من ارئيس بتنفيذ مقترحي هذا.

وأضاف "عماد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى": "فرحت جدا لما عرفت أن المادة هتدرس فى المدارس.. أنا متفرجتش على المؤتمر بس عرفت من التليفونات وبيقولولى ألحق يا مهند الوزير قال اسمك والمادة هتضاف للمناهج".

وتابع أن أسباب اقتراحه للمادة هى أن مدرسته جميعها للمكفوفين، متابعا: "أنا سمعت من أصدقائى مواقف تنمر فى مدارسهم جراء ذلك"، حيث أن ذلك الموضوع ضايقه.

وشكر الطفل مهند الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته السريعة لمطلبه، بإضافة "كتاب القيم واحترام الغير" للمناهج الدراسية بالمدارس.





قال الفنان جمال يوسف، إن مرضه بسرطان البلعوم أنهكه كثيرأ وكان يعانى يوميا من القيء وصعوبة البلع.

وأوضح جمال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه شرب لأول مرة منذ 3 شهور عند تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان محمد صبحى لافتا إلى أنه يسأل على حالته الصحية يوميا.

وأشار "يوسف"، إلى أن الفنان محمد صبحى عرض عليه أن يتكفل بعلاجه بالكامل من سرطان البلعوم وسغره للخارج وكان رده الشكر المتواصل لدعمه وجوابه أن النقابة قد تكلفت بكافة نفقات علاجه ".

يذكر أن الفنان جمال يوسف قد تصدر مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أول أمس في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان اصابته بسرطان البلعوم.





قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان جمال يوسف صديق ورفيق كفاح بالإضافة لكونه شخصا طيبا ومسالما.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مرض الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم ابتلاء من الله وندعو الله أن يكتب له الشفاء فى القريب العاجل.

وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفنى يدعون لزميلهم الفنان جمال يوسف بسرعة الشفاء.





قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه كان يوجد تعثر للمستحقات الخاصة بـالمصدرين، والتي كان يوجد بها متأخرات، مشيرة إلى أن ذلك يؤثر عليهم وليست لديها سيولة كافية من أجل تكملة عجلة الإنتاج.

وأضافت "منصور" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مجلس الوزراء وافق على خمس مبادرات في ذلك الموضوع من خلالهم تستطيع الوزارة أن ترجع للمصدرين المستحقات والمتأخرات الخاصة بهم، موضحة أن تلك المبادرات كانت بوابة لحل مشكلات الشركات المصدرة.

وتابعت أنه من ضمن تلك المبادرات مبادرة ال10%، لافتة إلى أنها تطبق على جميع المصدرين، أي أن شركة لها مصادرات يذهب إلى الصندوق ويأخذ 10% من المتأخرات، حيث أنه بعد انتشار فيروس كورونا تم زيادة ال10% إلى 30%.





قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، إن ما يحدث في السودان من فيضانات ودمار، بسبب موسم الفيضان من كل عام، والذي يصل إلى مصر من كل عام في الأول من أغسطس، ويبدأ في دول أخرى قبل مصر، وسيستمر لمدة ثلاثة شهور.

وأضاف المهندس محمد السباعي، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن مصر تستغل الفائض المتراكم من المياه التي تصل أمام السد العالي وبحيرة مصر، لتلبية كافة احتياجات مصر من الموارد المائية.

وأشار إلى أن السودان دولة مصب ومنبع تستقبل مياه النيل من إثيوبيا، وتمتلك بعض المنابع والرواسب التي تستفيد منها مصر.





قال الدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، إننا مازلنا في الموجة الاولى من فيروس كورونا، وان هذه الحالة من الاستقرار النسبي شبه متوقعة لان ليس هناك تغيير في الإجراءات الاحترازية المتبعة، متمنيا ان تقل عدد الوفيات لتصل صفرًا بنهاية الشهر الجاري.

وتابع الدكتور اسلام عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه "مش مهم لو الإصابات عددها زاد المهم عدد الوفيات يقل ونوصل صفر وفيات"، موضحًا ان هناك حالة من الهلع أصابت المواطنين عندما زادت عدد الإصابات في اوروبا مرة اخرى، منوها ان هذه ليست مؤشرات سلبية لان عدد الوفيات في اوروبا في تناقص مستمر وهذا مبشر بشكل كبير.

واضاف ان ما يحدث في اوروبا يؤكد على ان فيروس كورونا لم يمر بموجته الثانية حتى الان "اطمنوا"، لافتًا الى ان ما نرغب اليه هو القدرة على السيطرة على كورونا ليصبح فيروس مثله مثل الانفلونزا الموسمية.





استنكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من الوضع التي أصبحت عليه بعض الأحياء القديمة، والتي كانت واحدة من الأحياء المخططة والصورة بها حضارية، والعمارات بها لا تتجاوز أربعة طوابق مثل منطقة العجوزة ومدينة نصر وغيرها من المناطق، إلى مناطق غير مخططة تمثل عبئا على الدولة، لعدم قدرتها على زيادة المرافق لاستيعاب كثافتها السكانية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي له، أن ظاهرة البناء غير المخطط تفشت بشكل سريع وعشوائي سبب مشاكل كثيرة للدولة دون سابق إنذار، وبدل المنزل المكون من أربع خمسة طوابق أصبحت أبراجا سكنية مكونة من 12 دورا.





قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تتوسع وتنشئ جيلا جديدًا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن الدولة عملت على التوسع فى الأحوزة العمرانية من عام 2008 لكل المدن والقرى.

وأوضح أن الحكومة المصرية أضافت 160 ألف فدان عن طريق استقطاعها من الرقعة الزراعية بحيث أن تنمو بطريقة مخططة لاستيعاب الزيادة السكانية لمدة 20 سنة قادمة.





قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية ووزارة الزراعة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري، وأحكام عملية استخدام المبيدات، وزيادة الوعي العام للفلاح والمواطن المصري، وهذا غير التعاون بين الشركات والمصدرين. وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن حتى خلال ازمة كورونا لم تغلق المعامل وكانت تعمل المعامل الرقابية على مدار الساعة في اوقات الحظر لمساعدة المصدرين، معقبًا: "ده اللي ساعدنا في التواجد بالأسواق". واوضح ان المنتج الزراعي المصري اصبح متوفر به المواصفات العالمية المحاصيل والمزروعات، مشيرًا الى ان الدولة قامت بمواجهة كل المبيدات التي كانت تستخدم للمحاصيل وكانت تطلق عليها "مبيدات بير السلم".





قال المهندس أحمد جاد، مدير الإرشاد الزراعي بالدقهلية، إنه أصبح هناك أهمية اقتصادية لـ قش الأرز، بعد إن كان في الماضي يمثل عبئا على المزارع في التخلص منه. وتابع أحمد جاد، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة وأجهزتها المعنية بالزراعة والمراكز البحثية بدأت في التنفيذ بآليات استخدام قش الأرز بطريقة اقتصادية، معقبًا: "بدل ما كان مشكلة بقى فايدة". وأوضح أنه في حالة فرم قش الأرز يمكن استخدامه كمادة تغذية للحيوان، لافتًا إلى أن "بدل ما الفلاح كان بيشتري فدان تبن القمح بـ 5 آلاف جنيه، افرم فدان قش أرز أحسنلك".



