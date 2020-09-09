محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان لجان انتخابات الشيوخ.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من اللجان الانتخابية منها لجنة مدرسة أحمد عرابي بغرب مدينة كفر الشيخ.





رافق المحافظ خلال جولته، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بتوافد الناخبين على اللجان، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.





وأثنى، نور الدين، على مسئولي التربية والتعليم لوجود عدد كبير من اللجان بالمدارس، وأعمال التعقيم والتطهير التي يقوم بها مديرية الصحة، فضلًا عن الجهد الرائع والمتميز لرجال الشرطة في تأمين الانتخابات.





ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، هم أشرف ممدوح عبد الونيس وعلي العجواني، عن حزب مستقبل وطن ، والسيد خليفة، ومحمد إبراهيم منصور عن حزب النور السلفي.



