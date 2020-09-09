إسعاد يونس تشارك جمهورها عدة صور.. ومتابع: بطلي تحلوي بقى | شاهد

نشرت الإعلامية أسعاد يونس عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .
وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالآتي:
والله يا فندم حضرتك منورة الدنيا كلها - ست الكل - اشتقنا والله - بطلي تحلوي بقا ههههه
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يذكر أن إسعاد يونس تعرضت الى هجوم من رواد تويتر ،ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".
وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.