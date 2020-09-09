إسعاد يونس تشارك جمهورها عدة صور.. ومتابع: بطلي تحلوي بقى | شاهد

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالآتي:

اقرا ايضا :





يذكر أن إسعاد يونس تعرضت الى هجوم من رواد تويتر ،ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".



