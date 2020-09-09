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تعليم

ترقبوا نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 .. عبر هذا الرابط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:48 م
نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم.


ويمكن لطلاب الثانوية العامة ترقب رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 


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واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات (الدور الثاني) لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة.


 
وبلغ عدد المتقدمين للدور الثاني 112279 طالبا/طالبة، وحضر منهم 111500 طالب/طالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 103700 طالب/طالبة بنسبة 93%.


 
وبلغت نسبة النجاح العامة للثانوية العام هذا العام (دور أول + دور ثان) 98.6%، علمًا بأن نسبة النجاح العام الماضي كانت 98.3%.


 
وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من غد الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول وذلك للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمون لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لا يستفيد من تظلمه.


 
وقال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.

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