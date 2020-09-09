كلية الحاسبات والمعلومات تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية .
وتمنح الكلية طلابها فى نهاية البرنامج بكالوريوس فى " الحوسبة والمعلوماتية "، كما يتم اصدار شهادة دولية بالتعاون مع شركة SAS العالمية فى مجال تحليل المعلومات بعنوان اساسيات البرمجيات ، تعلم الالة.
ونوهت الجامعة إلى أن الفرص الوظيفية لخريجى البرنامج كالاتى:
شركات تطوير البرمجيات التى تعمل فى مجال المعلوماتية الحيوية .
المراكز البحثية المتميزة بوازة الزراعة والانتاج الحربى .
المستشفيات و شركات التامين
وزارة الصحة ووزارة العدل