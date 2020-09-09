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تعليم

كلية الحاسبات والمعلومات تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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مريم عزت
اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية . 

وتمنح الكلية طلابها فى نهاية البرنامج بكالوريوس فى " الحوسبة والمعلوماتية "، كما يتم اصدار شهادة دولية بالتعاون مع شركة SAS العالمية فى مجال تحليل المعلومات بعنوان اساسيات البرمجيات ، تعلم الالة.

ونوهت الجامعة إلى أن الفرص الوظيفية لخريجى البرنامج كالاتى:

شركات تطوير البرمجيات التى تعمل فى مجال المعلوماتية الحيوية .
المراكز البحثية المتميزة بوازة الزراعة والانتاج الحربى .
المستشفيات و شركات التامين
وزارة الصحة ووزارة العدل
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