كلية الحاسبات والمعلومات تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية

اعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقدم لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية .





وتمنح الكلية طلابها فى نهاية البرنامج بكالوريوس فى " الحوسبة والمعلوماتية "، كما يتم اصدار شهادة دولية بالتعاون مع شركة SAS العالمية فى مجال تحليل المعلومات بعنوان اساسيات البرمجيات ، تعلم الالة.





ونوهت الجامعة إلى أن الفرص الوظيفية لخريجى البرنامج كالاتى:





شركات تطوير البرمجيات التى تعمل فى مجال المعلوماتية الحيوية .

المراكز البحثية المتميزة بوازة الزراعة والانتاج الحربى .

المستشفيات و شركات التامين