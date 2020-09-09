السجيني: لا يوجد أثر بالعقوبة أو الجزاء فى تشريع قانون التصالح فى مخالفات البناء ..فيديو

قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يعتقد أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جاء ملتصقا فى مضمونه مع التوصيات التي صدرت من الادارة المحلية بمجلس النواب الخاصة بقانون مخالفات البناء.





وأضاف احمد السجيني خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن رئيس الوزراء اليوم فى اجتماعه أراد أن يطمئن المواطنين بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه لا يوجد أثر بالعقوبة أو الجزاء فى تشريع قانون التصالح فى مخالفات البناء.





وأوضح النائب احمد السجيني أن استجابة لمنظومة الشكاوي وتقارير المؤسسات المختلفة فى الدولة بان هناك مبالغة شديدة فى التسعير فى بعض المناطق، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح ان التسعيرة جاءت من خلال لجان فنية متخصصة.





وأشار إلى أن هناك توجيها كاملا للسادة المحافظين لمراجعة التسعيرة والاسعار فى مخالفات البناء.