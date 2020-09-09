المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بعدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة لأفريقيا

طالب المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، بعدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الإفريقية الموسم المقبل بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد إرسال الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولات الكاف.









وقال محمد عادل فى تصريحات خاصة صدى البلد: «لدينا شهر و20 يوما قبل تحديد المتأهلين لإفريقيا، يجب ألا نأكل في بعضنا وأن ننتظر، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" آخر موعد لتسجيل الاتحادات الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.







