المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بعدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة لأفريقيا

طالب المهندس محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، بعدم التعجل في الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الإفريقية الموسم المقبل بعد قرارات الاتحاد الأفريقي بتحديد موعد إرسال الفرق المشاركة في النسخة المقبلة من بطولات الكاف.
وقال محمد عادل فى تصريحات خاصة صدى البلد: «لدينا شهر و20 يوما قبل تحديد المتأهلين لإفريقيا، يجب ألا نأكل في بعضنا وأن ننتظر، وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" آخر موعد لتسجيل الاتحادات الأهلية للأندية المشاركة في بطولات الأندية التابعة للكاف في الموسم الجديد.
وبدأ الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس بمراجعة مباراة الأهلى وحرس الحدود التى جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى فريق الحدود استعدادًا للمواجهة المرتقبة.
وتعادل المقاولون العرب فى مباراة الجولة الماضية بهدف لمثله أمام وادى دجلة، حيث تقدم المقاولون أولًا عن طريق طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، قبل أن يتعادل وادى دجلة عن طريق رجب عمران.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.