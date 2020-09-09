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رياضة

جيلبرتو: تعلمت المبادئ والأخلاق في الأهلي.. وأنا وفلافيو جزء من تاريخ النادي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:45 م
جيلبرتو
جيلبرتو
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محمد رشاد
أكد الأنجولي جيلبرتو، الظهير الأيسر الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تعلم الأخلاق وكيفية احترام الآخرين أثناء وجوده في القلعة الحمراء.

وأضاف "جيلبرتو" خلال لقائه عبر قناة "الأهلي": "تعلمت الأخلاق في النادي الأهلي وكيفية احترام الآخرين، وأنا علاقتي بجماهير الأهلي قوية جدًا وهم يحبوني لأني شاركت مع زملائي في إسعادهم والحصول على البطولات".

وتابع: "كنا أنا وفلافيو جزءًا من تاريخ الأهلي و80% من جمهور أنجولا مُشجعين للمارد الأحمر، الأهلي دائمًا يلعب على البطولات وأتمنى أن يحصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

واستكمل: "بطولة الدوري مهمة بكل تأكيد ولكن الأهلي يجب ألا يتنازل عن لقب بطل إفريقيا وعلى اللاعبين أن ينافسوا على اللقب لإسعاد الجماهير".

وعن أغلى بطولة حصل عليها مع الأهلي، قال: "حصلنا على بطولات كثيرة ولكن الأغلى عندما أحرزنا لقب الدوري بعد مواجهة الإسماعيلي من خلال هدف فلافيو، هذه كانت بطولة صعبة".
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